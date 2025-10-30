Airbus Aktie
|CAC 40-Marktbericht
|
30.10.2025 09:29:27
Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart leichter
Um 09:11 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,37 Prozent schwächer bei 8 170,24 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,484 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 8 180,35 Zählern und damit 0,250 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8 200,88 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 180,35 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 149,20 Zählern.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,813 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 30.09.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 895,94 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2025, den Stand von 7 861,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 428,36 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,50 Prozent nach oben. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 31 089 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 305,456 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick
Unter den CAC 40-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,88 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
