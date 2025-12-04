Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Profitables Worldline SA-Investment?
|
04.12.2025 10:03:38
CAC 40-Wert Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Worldline SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Worldline SA-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 74,30 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die Worldline SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,346 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1,95 EUR, da sich der Wert einer Worldline SA-Aktie am 03.12.2025 auf 1,45 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 98,05 Prozent.
Der Worldline SA-Wert an der Börse wurde auf 426,03 Mio. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Worldline SAmehr Nachrichten
|
17:59
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
15:59
|Aufschläge in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12:26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
10:03
|CAC 40-Wert Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Worldline SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:30
|Gewinne in Paris: CAC 40 steigt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
03.12.25
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
|
03.12.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.12.25
|Börse Paris in Rot: CAC 40 fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)