CAC 40-Wert Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Worldline SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Worldline SA-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 74,30 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die Worldline SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,346 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1,95 EUR, da sich der Wert einer Worldline SA-Aktie am 03.12.2025 auf 1,45 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 98,05 Prozent.

Der Worldline SA-Wert an der Börse wurde auf 426,03 Mio. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at