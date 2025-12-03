Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|Kursentwicklung im Fokus
|
03.12.2025 15:59:08
Starker Wochentag in Paris: CAC 40 nachmittags mit grünem Vorzeichen
Um 15:41 Uhr erhöht sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,09 Prozent auf 8 082,15 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,462 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,035 Prozent tiefer bei 8 071,78 Punkten, nach 8 074,61 Punkten am Vortag.
Bei 8 051,45 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 103,14 Punkten den höchsten Stand markierte.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 0,046 Prozent. Vor einem Monat, am 03.11.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 109,79 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 03.09.2025, den Stand von 7 719,71 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 03.12.2024, mit 7 255,42 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 9,31 Prozent. Bei 8 314,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 763,76 Zählern.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 409 407 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 317,254 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder
Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
