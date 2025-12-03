Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|CAC 40-Kursentwicklung
|
03.12.2025 09:28:57
Aufschläge in Paris: CAC 40 verbucht zum Start Gewinne
Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,05 Prozent fester bei 8 078,65 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,462 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 071,78 Zählern und damit 0,035 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8 074,61 Punkte).
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 071,78 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 088,27 Zähler.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 0,003 Prozent zu. Vor einem Monat, am 03.11.2025, wurde der CAC 40 mit 8 109,79 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 719,71 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 255,42 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,26 Prozent zu. Bei 8 314,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 763,76 Zählern.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 47 379 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 317,254 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick
Unter den CAC 40-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
