Kursentwicklung im Fokus 03.12.2025 17:59:20

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels in Grün

Heute hielten sich die Anleger in Paris zurück.

Der CAC 40 beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 8 087,42 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,462 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,035 Prozent tiefer bei 8 071,78 Punkten in den Handel, nach 8 074,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 103,14 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 051,45 Zählern.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,112 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 109,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 719,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 255,42 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,38 Prozent nach oben. Bei 8 314,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 763,76 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 462 962 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 317,254 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,09 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Worldline SAmehr Nachrichten

Analysen zu Worldline SAmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 197,34 -0,87% Airbus SE
Carrefour S.A. 13,43 -0,48% Carrefour S.A.
Engie (ex GDF Suez) 21,65 -0,87% Engie (ex GDF Suez)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 632,50 0,14% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Stellantis 10,23 4,57% Stellantis
Worldline SA 1,44 2,27% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 122,03 0,43%

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

