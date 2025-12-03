Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|Kursverlauf
|
03.12.2025 12:27:03
Börse Paris in Rot: CAC 40 fällt am Mittwochmittag
Um 12:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,05 Prozent tiefer bei 8 070,44 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,462 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,035 Prozent tiefer bei 8 071,78 Punkten, nach 8 074,61 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 064,55 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 103,14 Zähler.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verlor der CAC 40 bereits um 0,099 Prozent. Vor einem Monat, am 03.11.2025, wurde der CAC 40 mit 8 109,79 Punkten berechnet. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, bei 7 719,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 255,42 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 9,15 Prozent nach oben. Bei 8 314,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten registriert.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 289 644 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 317,254 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
CAC 40-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,90 erwartet. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,09 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
