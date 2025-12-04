Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Index-Bewegung 04.12.2025 09:30:06

Gewinne in Paris: CAC 40 steigt zum Start des Donnerstagshandels

Das macht der CAC 40.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:13 Uhr um 0,43 Prozent höher bei 8 122,44 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,452 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,343 Prozent auf 8 115,17 Punkte an der Kurstafel, nach 8 087,42 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 106,67 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 122,44 Zähler.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,545 Prozent. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.11.2025, bei 8 067,53 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, bei 7 698,92 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 7 303,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 9,86 Prozent zu. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 19 068 Aktien gehandelt. Mit 314,045 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Die Worldline SA-Aktie weist mit 1,85 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

03.12.25 Stellantis Buy UBS AG
26.11.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.11.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Stellantis Verkaufen DZ BANK
