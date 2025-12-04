Airbus Aktie
Gewinne in Paris: CAC 40 steigt zum Start des Donnerstagshandels
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:13 Uhr um 0,43 Prozent höher bei 8 122,44 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,452 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,343 Prozent auf 8 115,17 Punkte an der Kurstafel, nach 8 087,42 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 106,67 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 122,44 Zähler.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,545 Prozent. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.11.2025, bei 8 067,53 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, bei 7 698,92 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 7 303,28 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 9,86 Prozent zu. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 19 068 Aktien gehandelt. Mit 314,045 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick
Die Worldline SA-Aktie weist mit 1,85 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Stellantismehr Analysen
|03.12.25
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
