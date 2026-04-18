Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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18.04.2026 14:50:00
Can Sandisk Catch Micron?
Sandisk (NASDAQ: SNDK) spun off from Western Digital and returned to the stock market as an independent company back in early 2025. The pure-play flash memory company had a spectacular year, finishing as the top performer in the S&P 500, rising 559%. Rival Micron Technology (NASDAQ: MU) also surged, as demand for artificial intelligence (AI) memory continued to accelerate. Micron is one of the three most powerful memory companies in the world, with approximately a quarter of the market share in both dynamic random access memory (DRAM) and high-bandwidth memory (HBM). Sandisk has a long way to go before it catches Micron in both market share and market capitalization, but the company has real momentum. Sandisk's second-quarter 2026 revenue rose 31% year over year and beat its guidance range. Data center revenue also rose 64%. Revenue in the second quarter was just over $3 billion, but the company anticipates third-quarter revenue to be well over $4 billion. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Western Digital Corp.
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