AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
23.01.2026 22:05:00
Cathie Wood Thinks AMD Will Challenge Nvidia This Year
Ark Invest's Cathie Wood is a polarizing figure among investors. Wood's supporters praise her for boldly adding growth stocks to Ark's exchange-traded funds (ETFs), but her critics claim she ignores valuations, sells winners too early, and holds losers too long.Ark sold most of its Nvidia (NASDAQ: NVDA) shares in 2022 and 2023, right before the AI boom drove its stock to record highs. Over the past three years, its stock has surged more than 950%, while Wood's flagship Ark Innovation ETF (NYSEMKT: ARKK) has risen about 120%. Over the past year, Wood gradually rebuilt a smaller stake in Nvidia at much higher prices.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
23.01.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
23.01.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.01.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
23.01.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.01.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Freitagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.01.26
|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.01.24
|AMD Buy
|UBS AG
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|219,10
|1,67%
|NVIDIA Corp.
|158,64
|0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.