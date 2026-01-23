AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

23.01.2026 22:05:00

Cathie Wood Thinks AMD Will Challenge Nvidia This Year

Cathie Wood Thinks AMD Will Challenge Nvidia This Year

Ark Invest's Cathie Wood is a polarizing figure among investors. Wood's supporters praise her for boldly adding growth stocks to Ark's exchange-traded funds (ETFs), but her critics claim she ignores valuations, sells winners too early, and holds losers too long.Ark sold most of its Nvidia (NASDAQ: NVDA) shares in 2022 and 2023, right before the AI boom drove its stock to record highs. Over the past three years, its stock has surged more than 950%, while Wood's flagship Ark Innovation ETF (NYSEMKT: ARKK) has risen about 120%. Over the past year, Wood gradually rebuilt a smaller stake in Nvidia at much higher prices.
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

mehr Analysen
05.11.25 AMD Buy UBS AG
07.05.25 AMD Kaufen DZ BANK
22.04.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
05.02.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
31.07.24 AMD Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 219,10 1,67% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
NVIDIA Corp. 158,64 0,89% NVIDIA Corp.

