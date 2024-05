CEWE-Aktie freundlich: CEWE spürt Nachfrage nach Fotoprodukten

Der Erlös der drei Monate bis Ende März stieg gegenüber dem Vorjahr um rund 6,6 Prozent auf 165,7 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Oldenburg mitteilte. Dabei trug vor allem die Produktion von Fotoabzügen und Fotogeschenken bei, die den Löwenanteil des Umsatzes und des operativen Gewinns ausmacht. Vor Steuern und Zinsen verdiente CEWE 8,1 Millionen Euro, was rund 55 Prozent mehr ist als noch vor einem Jahr.

Der Vorstand bestätigte die Prognose. Der Umsatz könnte mit 770 bis 820 Millionen Euro sowohl höher als auch niedriger ausfallen als im Vorjahr. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) könnte mit 77 bis 87 Millionen Euro ebenfalls unter oder über dem Vorjahreswert liegen.

Im XETRA-Handel gewinnt die CEWE-Aktie zeitweise 3,20 Prozent auf 103,20 Euro.

