12.02.2026 11:15:52

Check Point Software Technologies Ltd Q4 Income Advances

(RTTNews) - Check Point Software Technologies Ltd (CHKP) released a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $304.5 million, or $2.81 per share. This compares with $257.5 million, or $2.30 per share, last year.

Excluding items, Check Point Software Technologies Ltd reported adjusted earnings of $368.2 million or $3.40 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.9% to $744.9 million from $703.7 million last year.

Check Point Software Technologies Ltd earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $304.5 Mln. vs. $257.5 Mln. last year. -EPS: $2.81 vs. $2.30 last year. -Revenue: $744.9 Mln vs. $703.7 Mln last year.

