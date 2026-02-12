Check Point Software Aktie
WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113
|
12.02.2026 11:15:52
Check Point Software Technologies Ltd Q4 Income Advances
(RTTNews) - Check Point Software Technologies Ltd (CHKP) released a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $304.5 million, or $2.81 per share. This compares with $257.5 million, or $2.30 per share, last year.
Excluding items, Check Point Software Technologies Ltd reported adjusted earnings of $368.2 million or $3.40 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.9% to $744.9 million from $703.7 million last year.
Check Point Software Technologies Ltd earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $304.5 Mln. vs. $257.5 Mln. last year. -EPS: $2.81 vs. $2.30 last year. -Revenue: $744.9 Mln vs. $703.7 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!