Zoom Communications Aktie

Zoom Communications für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PGJ2 / ISIN: US98980L1017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Zahlen voraus 24.11.2025 23:01:00

Ausblick: Zoom Video Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausblick: Zoom Video Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bei Zoom stehen am Montag Zahlen an.

Zoom Video Communications stellt am 25.11.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2024 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 26 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,31 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Zoom Video Communications noch 0,470 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Zoom Video Communications nach den Prognosen von 25 Analysten 1,16 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,14 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 29 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,33 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,12 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 27 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,64 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,53 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zoom erweitert Videodienste um digitale Avatar-Technologie - Aktie leicht in Grün
Zoom-Aktie im Aufwind: Zoom Video Communications schlägt Gewinnerwartungen

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zoom Communicationsmehr Nachrichten

Analysen zu Zoom Communicationsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zoom Communications 68,52 1,33% Zoom Communications

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen höher -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Montagshandel Zuschläge. Die US-Börsen schlossen höher. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen