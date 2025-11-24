Zoom Communications Aktie
WKN DE: A2PGJ2 / ISIN: US98980L1017
|Zahlen voraus
|
24.11.2025 23:01:00
Ausblick: Zoom Video Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Zoom Video Communications stellt am 25.11.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2024 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 26 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,31 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Zoom Video Communications noch 0,470 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Zoom Video Communications nach den Prognosen von 25 Analysten 1,16 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,14 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 29 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,33 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,12 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 27 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,64 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,53 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
