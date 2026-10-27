CMS Energy Aktie
WKN: 850795 / ISIN: US1258961002
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27.10.2026 11:35:16
CMS Energy Corp. Q3 Income Drops
(RTTNews) - CMS Energy Corp. (CMS) announced a profit for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $121 million, or $0.39 per share. This compares with $275 million, or $0.92 per share, last year.
Excluding items, CMS Energy Corp. reported adjusted earnings of $451 million or $1.44 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.0% to $2.183 billion from $2.021 billion last year.
CMS Energy Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $121 Mln. vs. $275 Mln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.92 last year. -Revenue: $2.183 Bln vs. $2.021 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.83 To $ 3.90
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