KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
11.11.2025 17:07:00
CNCF standardisiert KI-Infrastruktur mit neuem Kubernetes-Programm
Mit dem Kubernetes-AI-Conformance-Programm legt die CNCF einen technischen Standard für KI-Plattformen vor, der Portabilität und Souveränität garantieren soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
