Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
05.06.2026 21:46:00
Code Reveals Meta Smart Glasses Can Use 'Faceprint' Tracking, Raising Privacy Alarms
Even though Meta's feature hasn't been enabled, facial recognition on wearables sparks major surveillance concerns.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
05.06.26
|AKTIE IM FOKUS: Bericht über Kapitalerhöhung verstärkt Gewinnmitnahmen bei Meta (dpa-AFX)
|
05.06.26
|Meta weighs big equity raising after blockbuster Google deal (Financial Times)
|
05.06.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
03.06.26
|Meta-Aktie in Grün: EU-Gericht erklärt Messenger-Einstufung für gültig (dpa-AFX)
|
03.06.26
|Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
03.06.26
|Meta bets on AI agents to unlock WhatsApp revenues (Financial Times)
|
01.06.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|515,60
|0,00%
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