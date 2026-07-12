Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|
12.07.2026 10:32:00
Coinbase CEO Brian Armstrong Has a New Solution to America's $39 Trillion Debt Problem. (Hint: It Involves Bitcoin.)
As time passes, it's becoming increasingly difficult to ignore the macroeconomic elephant in the room. The U.S., the world's most dominant economy, has $39 trillion in federal debt. This figure, which doesn't include the $120 trillion in unfunded liabilities (related mainly to Social Security and Medicare) that the Congressional Budget Office estimates the U.S. will have in about 30 years, has more than doubled in the past decade. It now represents 123% of gross domestic product (GDP).Brian Armstrong, the billionaire co-founder and CEO of Coinbase, proposes a solution to the country's debt problem. It involves Bitcoin (CRYPTO: BTC).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coinbase
|
08.07.26
|S&P 500-Papier Coinbase-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coinbase-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
02.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende wenig bewegt (finanzen.at)
|
02.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
02.07.26
|Börse New York: So bewegt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
02.07.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
01.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
01.07.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
01.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Mittwochmittag im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Coinbase
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Coinbase
|139,54
|0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.