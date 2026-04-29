Community Bank System Aktie
WKN: 896709 / ISIN: US2036071064
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29.04.2026 12:41:33
Community Financial System Earnings Up In Q1
(RTTNews) - Community Financial System, Inc. (CBU), on Wednesday reported its higher net income in the first quarter of 2026 compared with the previous year.
For the first quarter, net income increased to $57.22 million from $49.61 million in the previous year.
Earnings per share were $1.08 versus $0.93 last year.
Adjusted net income increased to $61.14 million from $52.07 million in the previous year.
Adjusted earnings per share were $1.15 versus $0.98 last year.
Net interest income increased to $134.71 million from $120.21 million in the previous year.
Noninterest revenue jumped to $78.57 million rom $76.04 million in the prior year.
Loans increased to $11.13 billion from $10.42 billion in the same period a year ago.
Deposits rose to $14.87 billion from $13.89 billion in the same period a year ago.
On Tuesday, Community Financial System closed trading at $63.17 on the New York Stock Exchange.
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