Community Bank System Aktie

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WKN: 896709 / ISIN: US2036071064

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29.04.2026 12:14:43

Community Financial System, Inc. Q1 Income Rises

(RTTNews) - Community Financial System, Inc. (CBU) released a profit for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $57.21 million, or $1.08 per share. This compares with $49.61 million, or $0.93 per share, last year.

Excluding items, Community Financial System, Inc. reported adjusted earnings of $85.33 million or $1.61 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.4% to $179.98 million from $167.64 million last year.

Community Financial System, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $57.21 Mln. vs. $49.61 Mln. last year. -EPS: $1.08 vs. $0.93 last year. -Revenue: $179.98 Mln vs. $167.64 Mln last year.

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