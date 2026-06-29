Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|
29.06.2026 14:30:34
Could Comcast and NBCUniversal Do Deals After They Break Up?
Comcast said it plans to spin off its big media division from its core broadband operations. That could lead to some big-ticket deal-making.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comcast Corp. (Class A)
|
12:24
|Comcast to spin off NBCUniversal and Sky (Financial Times)
|
25.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comcast von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.06.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
18.06.26