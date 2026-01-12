DoorDash Aktie
WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051
12.01.2026 15:16:00
Could This New Partnership Help DoorDash Stave Off Concerns About Affordability?
Food delivery apps have become a go-to source of America's everyday meals. In 2024, Americans spent a total of $1.5 trillion on food consumed away from home and $1.1 trillion on food consumed at home.The American Farm Bureau Federation says that delivered food made up 9.2% of all at-home food spending in 2024, up from 2.7% in 2012. The group says Americans spent $100.5 billion on food delivery in 2024, up 924% since 1997.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
