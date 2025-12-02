CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
Bilanz präsentiert
|
02.12.2025 22:17:00
CrowdStrike-Aktie nach überzeugenden Zahlen höher
Für CrowdStrike ist das dritte Geschäftsquartal 2026 mit schwarzen Zahlen zu Ende gegangen. Nach einem Verlust von 0,070 US-Dollar je Aktie vor Jahresfrist verdiente das US-amerikanische Unternehmen für Informationssicherheit und Cybersicherheitstechnologie im aktuellen Berichtsquartal 0,96 US-Dollar. Damit lag das EPS höher als erwartet, die Analystenschätzungen hatten sich zuvor auf 0,939 US-Dollar je Anteilsschein belaufen.
Der Umsatz verbesserte sich daneben von 1,01 Milliarden US-Dollar auf 1,23 Milliarden US-Dollar. Hier übertraf CrowdStrike die Marktschätzungen von 1,21 Milliarden US-Dollar bei den Erlösen.
Die CrowdStrike-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ zeitweise 0,57 Prozent höher bei 519,50 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
