CrowdStrike-Aktie trotz überzeugenden Zahlen tiefer
Der Umsatz verbesserte sich daneben von 1,01 Milliarden US-Dollar auf 1,23 Milliarden US-Dollar. Hier übertraf CrowdStrike die Marktschätzungen von 1,21 Milliarden US-Dollar bei den Erlösen.
Ausblick über Erwartungen
CrowdStrike teilte darüber hianus mit, dass der Umsatz im vierten Quartal über den Erwartungen der Analysten liegen dürfte. Der Grund: Die KI-Funktionalität, die das Unternehmen quer durch seine Produkte eingeführt hat, wird stärker genutzt als zuvor angenommen. Die Falcon-Plattform wurde dabei um mehrere KI-basierte Features erweitert - darunter neue Analyse- und Triage-Werkzeuge, die im September vorgestellt wurden. Diese Erweiterungen sind Teil einer größeren Strategie, die Sicherheitsprozesse stärker zu bündeln und Kunden anzusprechen, die Wert auf umfassende, integrierte Lösungen legen.
Konkret stellt das Unternehmen für das laufende vierte Quartal einen Umsatz von 1,29 bis 1,30 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Analysten hatten zuvor im Schnitt 1,22 Milliarden US-Dollar erwartet. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde ebenfalls erhöht - auf 4,80 bis 4,81 Milliarden US-Dollar.
Die CrowdStrike-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ dennoch 3,02 Prozent tiefer bei 500,93 US-Dollar.
