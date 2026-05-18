CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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18.05.2026 19:50:54
CrowdStrike Has Strong AI Security Momentum: Analyst
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Nachrichten zu CrowdStrike
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07.05.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
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21.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
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21.04.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
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21.04.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
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21.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
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13.04.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 nachmittags stärker (finanzen.at)
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13.04.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
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10.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu CrowdStrike
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Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes wiesen gemischte Tendenzen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.