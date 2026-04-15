Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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15.04.2026 16:51:13
Cyndeo Wealth Partners Increases Position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
According to a SEC filing dated April 13, 2026, Cyndeo Wealth Partners, LLC increased its First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (NASDAQ:FTGC) position by 187,780 shares during the first quarter. At quarter end, the stake was valued at $32.52 million, up $10.57 million from the prior report, reflecting both share purchases and market price movements.This buy increased FTGC’s proportion of 13F assets to 1.71%.Top five holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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