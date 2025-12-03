Daktronics Aktie
WKN: 923255 / ISIN: US2342641097
|
03.12.2025 16:20:51
Daktronics Names Ramesh Jayaraman CEO
(RTTNews) - Daktronics, Inc. (DAKT), a manufacturer of electronic components, Wednesday announced that it has appointed Ramesh Jayaraman as its Chief Executive Officer and President, effective February 1, 2026.
Jayaraman will be taking over from interim executive chief Brad Wiemann who will continue to serve through the company's third quarter which ends on January 31, 2026.
Ramesh Jayaraman has over 25 years of experience in global operations and was most recently the Senior Vice President and Americas Integration Leader for Bosch Home Comfort.
Currently, DAKT shares are trading at $17.42, down 5.61% on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daktronics Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Daktronics Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Daktronics Inc.
|15,26
|-0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.