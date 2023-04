Dank neuer Akkus: Kommende E-Autos von BMW sollen größere Reichweite als Tesla bieten

Tesla gehört zu den beliebtesten E-Auto-Marken. Doch immer mehr Hersteller ziehen nach - und auf die Überholspur. So sollen die Fahrzeuge der für 2025 angekündigten "Neuen Klasse" von BMW eine längere Reichweite haben als Teslas Modelle. Was steckt dahinter?

• BMW könnte Tesla bald deutlich bei der Reichweite seiner Stromer schlagen• Möglich werden soll das mit neuen 4695-Batterien• Eingebaut werden die neuen Batterien in BMWs "Neue Klasse"

2025 will BMW die ersten Fahrzeuge der elektrischen "Neuen Klasse" auf den Markt bringen. Wie nun bekannt wurde, verwendet der Autobauer ähnliche Batterien wie Tesla - bringt aber eine längere Reichweite mit ins Spiel.

Mit neuen Batterien schafft BMW deutlich mehr Reichweite als Tesla

Nach Angaben des Informationsportals Golem handelt es sich bei den in der "Neuen Klasse" verbauten Batterien um Rundzellen-Akkus. Verwendet werden allerdings offenbar nicht wie für Teslas Model Y die 4680-Batterien, sondern 4695-Batterien. Diese werden von den beiden asiatischen Herstellern CATL und EVE produziert und sollen 46 Prozent mehr Energie speichern können. Gleichzeitig sollen die Batterien von BMW nur 15 Millimeter höher und nur 21 Prozent schwerer sein als die Batterien von Tesla, womit die "Neue Klasse" bis zu 40 Prozent mehr Reichweite haben könnte als beispielsweise der Model Y. Diese Daten hat EVE Mitte März auf dem diesjährigen "International Battery Seminar" vorgestellt.

Neben dem Unterschied in Höhe und Gewicht unterscheiden sich die Batterien von BMW auch hinsichtlich der Energiedichte zu Teslas Batterien. Letztere, so Golem, haben unabhängigen Tests zufolge eine Energiedichte von bis zu 234 kWh und liegen damit weit unter dem Industriestandard. Die Batterien von BMW hingegen sollen eine Energiedichte von 260 bis 280 kWh erreichen.

Für die Produktion baut BMW eigene Zellfabriken

Das entspricht in etwa den Daten, die auch BMW bereits im September letzten Jahres preisgegeben haben soll: Wie InsideEVs berichtete, erwartet BMW für die Batterien der "Neuen Klasse" eine bis zu 20 Prozent höhere volumetrische Energiedichte, eine rund 30 Prozent höhere Ladegeschwindigkeit sowie ebenfalls rund 30 Prozent mehr Reichweite. Über die hohe Ladegeschwindigkeit berichtet auch Golem. So soll es Fahrzeuge mit einer 260 kWh-Batterie geben - diese Modelle könne man in nur zwölf Minuten von zehn auf 80 Prozent aufladen. Modelle mit 280 kWh-Batterie bräuchten 20 Minuten für denselben Ladevorgang.

Mit Start ab 2025 will BMW bis 2027 sechs Modelle der "Neuen Klasse" auf den Markt bringen. Um die Batterieproduktion abzudecken, plant der Autobauer eigene Zellfabriken: "Und um unseren Bedarf langfristig abzudecken, werden wir mit unseren Partnern Batteriezellfabriken mit einer jährlichen Kapazität von jeweils bis zu 20 GWh an sechs Standorten in den für uns wichtigen Märkten aufbauen: zwei in China, zwei in Europa und zwei in USMCA", zitiert InsideEVs BMW-Einkaufs-Vorstand Joachim Post.

Redaktion finanzen.at