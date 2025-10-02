NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla nach Quartals-Absatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe die Konsensschätzung eindrucksvoller übertroffen als von ihm erwartet, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Dazu habe zwar auch der Schlussspurt bei den ausgelaufenen US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos beigetragen. Ein weiterer Faktor sei aber wohl eine schwächere Entwicklung bei chinesischen Konkurrenten gewesen./rob/gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 10:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 10:37 / EDT





