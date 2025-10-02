Tesla Aktie

379,95EUR -13,00EUR -3,31%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

02.10.2025 17:03:49

Tesla Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla nach Quartals-Absatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe die Konsensschätzung eindrucksvoller übertroffen als von ihm erwartet, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Dazu habe zwar auch der Schlussspurt bei den ausgelaufenen US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos beigetragen. Ein weiterer Faktor sei aber wohl eine schwächere Entwicklung bei chinesischen Konkurrenten gewesen./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 10:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 10:37 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 325,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 448,92 		Abst. Kursziel*:
-27,60%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 447,62 		Abst. Kursziel aktuell:
-27,39%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

