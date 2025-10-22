Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Profitabler Airbus SE-Einstieg?
|
22.10.2025 10:03:51
DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor einem Jahr eingefahren
Am 22.10.2024 wurde die Airbus SE-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 141,24 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Airbus SE-Aktie investiert hat, hat nun 7,080 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2025 auf 207,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 468,07 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,81 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Airbus SE betrug jüngst 161,19 Mrd. Euro. Am 10.07.2000 wurden Airbus SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse PAR gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Airbus SE-Anteils auf 19,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
