Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Profitabler Airbus SE-Einstieg? 22.10.2025 10:03:51

DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Airbus SE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 22.10.2024 wurde die Airbus SE-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 141,24 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Airbus SE-Aktie investiert hat, hat nun 7,080 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2025 auf 207,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 468,07 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,81 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Airbus SE betrug jüngst 161,19 Mrd. Euro. Am 10.07.2000 wurden Airbus SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse PAR gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Airbus SE-Anteils auf 19,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Airbus

20.10.25 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
15.10.25 Airbus Buy UBS AG
15.10.25 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
