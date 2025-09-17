Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Lukratives Deutsche Telekom-Investment?
|
17.09.2025 10:04:17
DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Deutsche Telekom-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15,19 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 658,328 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2025 auf 29,39 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 348,26 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 93,48 Prozent angezogen.
Deutsche Telekom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 143,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
16.09.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
16.09.25
|XETRA-Handel LUS-DAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
16.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.09.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
16.09.25
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich leichter (finanzen.at)