DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Deutsche Telekom-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Deutsche Telekom-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15,19 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 658,328 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2025 auf 29,39 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 348,26 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 93,48 Prozent angezogen.

Deutsche Telekom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 143,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at