Deutsche Telekom Aktie
|30,13EUR
|0,16EUR
|0,53%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Die Deutsche Telekom habe in Summe ein solides Quartal berichtet und das Management habe den Gesamtjahresausblick auf Basis unveränderter Wechselkurse leicht angehoben, schrieb Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der Dollarschwäche aber habe er die Schätzungen fu?r 2025 und die Folgejahre leicht gesenkt./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Kaufen
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
30,15 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
30,13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Karsten Oblinger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der TecDAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
11.08.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
11.08.25
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
11.08.25
|Montagshandel in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
11.08.25