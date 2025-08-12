Deutsche Telekom Aktie

30,13EUR 0,16EUR 0,53%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

12.08.2025 14:17:16

Deutsche Telekom Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Die Deutsche Telekom habe in Summe ein solides Quartal berichtet und das Management habe den Gesamtjahresausblick auf Basis unveränderter Wechselkurse leicht angehoben, schrieb Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der Dollarschwäche aber habe er die Schätzungen fu?r 2025 und die Folgejahre leicht gesenkt./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Kaufen
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
30,15 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
30,13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Karsten Oblinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

