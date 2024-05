DAX 40-Wert Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 46,33 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 21,582 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 07.05.2024 618,77 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,67 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 618,77 EUR entspricht einer negativen Performance von 38,12 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Vonovia SE (ex Deutsche Annington) eine Börsenbewertung in Höhe von 22,97 Mrd. Euro. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiers belief sich damals auf 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at