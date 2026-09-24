Delivery Hero Aktie

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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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24.09.2026 10:56:50

Delivery Hero chief reverses exit plan after Uber secures takeover deal

‘Teflon’ Niklas Östberg to guide German food delivery group through asset sales and a new future under its US rivalWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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10.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
04.09.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
01.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
28.08.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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