Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
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24.09.2026 10:56:50
Delivery Hero chief reverses exit plan after Uber secures takeover deal
‘Teflon’ Niklas Östberg to guide German food delivery group through asset sales and a new future under its US rivalWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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