ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Geschäftszahlen des Essenslieferanten wertete Jo Barnet-Lamb in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag als stark. So liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um rund acht Prozent über der Konsensschätzung. Das Segment Dmart für den schnellen Einkauf habe die höchste Wachstumsrate seit mehr als drei Jahren aufgewiesen. Mit Blick auf Asien hätten sich die Umsätze in Südkorea verbessert./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 06:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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