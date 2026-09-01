Delivery Hero Aktie
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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb attestierte dem Essenslieferanten mit Blick auf das zweite Quartal starke fundamentale Daten. Die geschäftliche Dynamik sei ermutigend, der Fokus am Markt liege allerdings auf der Übernahme durch Uber, so der Experte am Freitag./rob/bek7ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 08:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Neutral
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
41,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36,80 €
|
Abst. Kursziel*:
12,77%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
36,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,59%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
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