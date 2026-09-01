Delivery Hero Aktie

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01.09.2026 12:16:42

Delivery Hero Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb attestierte dem Essenslieferanten mit Blick auf das zweite Quartal starke fundamentale Daten. Die geschäftliche Dynamik sei ermutigend, der Fokus am Markt liege allerdings auf der Übernahme durch Uber, so der Experte am Freitag./rob/bek7ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 08:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Neutral
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
41,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
36,80 € 		Abst. Kursziel*:
12,77%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
36,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,59%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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