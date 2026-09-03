Delivery Hero Aktie
|36,63EUR
|-0,13EUR
|-0,35%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Outperform" belassen. Der Deal mit Uber überlagere die operative Entwicklung, schrieb Annick Maas am Mittwoch. Sie wies darauf hin, dass bessere Trends im zweiten Quartal zu höheren Jahreszielen geführt hätten. In beinahe allen Regionen sei es gut gelaufen. Der Uber-Deal werde allerdings wohl erst im zweiten Halbjahr 2027 abgeschlossen./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 15:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
41,50 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
36,62 €
|
Abst. Kursziel*:
13,33%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
36,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,30%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Hero
Analysen zu Delivery Hero
|10:20
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|28.08.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:20
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|28.08.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:20
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|36,64
|-0,33%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:27
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:23
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:57
|PUMA Neutral
|UBS AG
|10:22
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:19
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|10:11
|LEGRAND Buy
|Deutsche Bank AG
|10:09
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09:59
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|09:50
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:15
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:00
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:20
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|02.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|BAT Buy
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|02.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Continental Buy
|UBS AG
|02.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.