Delivery Hero Aktie
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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferant habe besser abgeschnitten als erwartet und in der Folge die Ziele für das Geschäftsjahr erhöht, schrieb Annick Maas in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Sie rechnet allerdings damit, dass die Übernahme durch Uber den Aktienkurs von Delivery Hero bestimmt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 06:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 06:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
41,50 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
37,28 €
|
Abst. Kursziel*:
11,32%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
37,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,98%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
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