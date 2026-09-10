Delivery Hero Aktie

36,45EUR 0,17EUR 0,47%
Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.09.2026 08:24:28

Delivery Hero Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Neutral" belassen. Im August habe die Südkorea-Tochter Baemin des Essenslieferdienstes erstmals seit Monaten einen leichten Rückgang des Marktanteils gegenüber dem Vormonat verzeichnet, was er aber als nur moderat negativ für die Dynamik werte, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwoch. Der südkoreanische Markt sei derweil gegenüber dem Juli um fast neun Prozent gewachsen. Der Experte betonte, dass Delivery Hero sich bei der Vorlage der letzten Quartalszahlen positiv zur Geschäftsentwicklung in Südkorea und im asiatisch-pazifischen Raum geäußert habe./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 06:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Neutral
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
41,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
36,46 € 		Abst. Kursziel*:
13,82%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
36,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,85%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Delivery Hero

mehr Nachrichten

Analysen zu Delivery Hero

mehr Analysen
08:24 Delivery Hero Neutral UBS AG
04.09.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
01.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
28.08.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Delivery Hero 36,50 0,61% Delivery Hero

Aktuelle Aktienanalysen

09:54 Verbund verkaufen Baader Bank
08:56 Inditex Buy Deutsche Bank AG
08:54 Bayer Buy Deutsche Bank AG
08:44 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:25 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:24 Delivery Hero Neutral UBS AG
08:23 AB InBev Buy UBS AG
08:23 Inditex Buy UBS AG
08:22 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
07:34 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:00 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:23 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:22 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
09.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
09.09.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
09.09.26 HORNBACH Halten DZ BANK
09.09.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Inditex Kaufen DZ BANK
09.09.26 Engie Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 HORNBACH Add Baader Bank
09.09.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
09.09.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
09.09.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
09.09.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
09.09.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
09.09.26 Danone Buy UBS AG
09.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
09.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
09.09.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
09.09.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
09.09.26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
09.09.26 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen