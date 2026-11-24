Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
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24.11.2026 22:24:42
Dell Technologies Inc Announces Climb In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Dell Technologies Inc (DELL) reported a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $5.673 billion, or $8.82 per share. This compares with $1.548 billion, or $2.28 per share, last year.
Excluding items, Dell Technologies Inc reported adjusted earnings of $6.074 billion or $9.45 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 103.4% to $54.937 billion from $27.005 billion last year.
Dell Technologies Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.673 Bln. vs. $1.548 Bln. last year. -EPS: $8.82 vs. $2.28 last year. -Revenue: $54.937 Bln vs. $27.005 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 8.40 Next quarter revenue guidance: $ 56.3 B Full year EPS guidance: $ 28.24 Full year revenue guidance: $ 202.0 B
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