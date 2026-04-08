Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
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08.04.2026 12:47:30
Delta Expects Strong Profit Despite Higher Fuel Costs
The airline said demand for tickets remained very strong despite the effects of the war in Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Analysen zu Delta Air Lines Inc.
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