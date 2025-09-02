Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Index-Monitor
|
02.09.2025 13:03:39
Deutsche Bank und Siemens Energy neu im EURO STOXX 50 - Rheinmetall unter Beobachtung
Auch im Stoxx Europe 50 gibt es Änderungen. Wie erwartet, wird der Rüstungskonzern Rheinmetall aufgenommen. Auch die spanische Bank BBVA wird Mitglied. Dagegen scheiden BASF sowie Mercedes-Benz aus. Die Änderungen werden zum 22. September wirksam.
Im XETRA-Handel tendieren die Papiere der Deutschen Bank zeitweise 1,46 Prozent tiefer auf 29,77 Euro, während Siemens Energy-Aktien um 4,35 Prozent nachgeben auf 85,72 Euro. Für Rheinmetall geht es indes um 0,03 Prozent runter auf 1.748,00 Euro. Nokia-Aktien verlieren in Helsinki 0,62 Prozent auf 3,68 Euro, Stellantis-Papiere sinken um 0,92 Prozent auf 8,16 Euro, Pernod Ricard-Titel steigen an der EURONEXT Paris um 1,39 Prozent auf 99,54 Euro. BBVA-Titel verlieren in Madrid zeitweise um 0,42 Prozent auf 15,54 Euro, BASF geben via XETRA um 0,24 Prozent nach auf 45,21 Euro und Mercedes-Benz verlieren 0,54 Prozent auf 53,45 Euro.
ZUG (dpa-AFX)
Aktien in diesem Artikel
|BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
|11,00
|-0,90%
|BASF
|45,23
|0,27%
|Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|13,00
|-0,76%
|Deutsche Bank AG
|29,66
|-1,66%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|53,37
|-0,37%
|Rheinmetall AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh
|340,00
|-0,58%
|Rheinmetall AG
|1 752,00
|0,00%
|Siemens Energy AG
|87,12
|-2,29%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 329,39
|-0,70%