Index-Monitor 02.09.2025 13:03:39

Deutsche Bank und Siemens Energy neu im EURO STOXX 50 - Rheinmetall unter Beobachtung

Die Deutsche Bank sowie Siemens Energy steigen in den EURO STOXX 50 auf.

Ebenfalls neu in den Index aufgenommen wird das belgische Biotechnologieunternehmen Argenx. Verlassen müssen den EURO STOXX 50 Nokia, Stellantis sowie Pernod Ricard.

Auch im Stoxx Europe 50 gibt es Änderungen. Wie erwartet, wird der Rüstungskonzern Rheinmetall aufgenommen. Auch die spanische Bank BBVA wird Mitglied. Dagegen scheiden BASF sowie Mercedes-Benz aus. Die Änderungen werden zum 22. September wirksam.

Im XETRA-Handel tendieren die Papiere der Deutschen Bank zeitweise 1,46 Prozent tiefer auf 29,77 Euro, während Siemens Energy-Aktien um 4,35 Prozent nachgeben auf 85,72 Euro. Für Rheinmetall geht es indes um 0,03 Prozent runter auf 1.748,00 Euro. Nokia-Aktien verlieren in Helsinki 0,62 Prozent auf 3,68 Euro, Stellantis-Papiere sinken um 0,92 Prozent auf 8,16 Euro, Pernod Ricard-Titel steigen an der EURONEXT Paris um 1,39 Prozent auf 99,54 Euro. BBVA-Titel verlieren in Madrid zeitweise um 0,42 Prozent auf 15,54 Euro, BASF geben via XETRA um 0,24 Prozent nach auf 45,21 Euro und Mercedes-Benz verlieren 0,54 Prozent auf 53,45 Euro.

/nas

ZUG (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Deutsche Bank AG,Siemens Energy AG,M DOGAN / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen

29.08.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
20.08.25 Rheinmetall Buy UBS AG
08.08.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
08.08.25 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 Rheinmetall Hold Warburg Research
Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächeln -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Dienstag gen Süden. Der deutsche Leitindex notiert am zweiten Handelstag der Woche mit Verlusten. An den Märkten in Asien ging es vorwiegend nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

