Deutsche Bank und Siemens Energy neu im EURO STOXX 50 - Rheinmetall unter Beobachtung

Ebenfalls neu in den Index aufgenommen wird das belgische Biotechnologieunternehmen Argenx. Verlassen müssen den EURO STOXX 50 Nokia Stellantis sowie Pernod Ricard

Auch im Stoxx Europe 50 gibt es Änderungen. Wie erwartet, wird der Rüstungskonzern Rheinmetall aufgenommen. Auch die spanische Bank BBVA wird Mitglied. Dagegen scheiden BASF sowie Mercedes-Benz aus. Die Änderungen werden zum 22. September wirksam.

Im XETRA-Handel tendieren die Papiere der Deutschen Bank zeitweise 1,46 Prozent tiefer auf 29,77 Euro, während Siemens Energy-Aktien um 4,35 Prozent nachgeben auf 85,72 Euro. Für Rheinmetall geht es indes um 0,03 Prozent runter auf 1.748,00 Euro. Nokia-Aktien verlieren in Helsinki 0,62 Prozent auf 3,68 Euro, Stellantis-Papiere sinken um 0,92 Prozent auf 8,16 Euro, Pernod Ricard-Titel steigen an der EURONEXT Paris um 1,39 Prozent auf 99,54 Euro. BBVA-Titel verlieren in Madrid zeitweise um 0,42 Prozent auf 15,54 Euro, BASF geben via XETRA um 0,24 Prozent nach auf 45,21 Euro und Mercedes-Benz verlieren 0,54 Prozent auf 53,45 Euro.

