Aktien-Analyse: Bernstein Research bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Mercedes-Benz auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Bei der diesjährigen Japan Mobility Show habe der Autobauer Toyota einen besonders positiven Eindruck hinterlassen, heißt es in einer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Zudem habe der chinesische Hersteller BYD einen eigens für den japanischen Markt designten Elektro-Kleinstwagen vorgestellt. Von den europäischen Herstellern hätten BMW und Mercedes-Benz eine breite Palette neuer Modelle vorgestellt und damit ihre technologischen Fähigkeiten sowie die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte auf dem japanischen Markt belegt.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:51 Uhr 0,1 Prozent auf 56,36 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 6,46 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 411 061 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Anteilsschein 13,8 Prozent. Experten kalkulieren am 12.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

