Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,27 Prozent schwächer bei 5 683,82 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,873 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,058 Prozent leichter bei 5 695,85 Punkten in den Handel, nach 5 699,18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 671,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 697,59 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 0,142 Prozent nach. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 529,96 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Stand von 5 319,92 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 827,63 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 15,57 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 734,28 Punkten. 4 540,22 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 0,84 Prozent auf 63,75 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,82 Prozent auf 5,75 EUR), Siemens Energy (+ 0,66 Prozent auf 106,80 EUR), Rheinmetall (+ 0,53 Prozent auf 1 714,00 EUR) und Airbus SE (+ 0,42 Prozent auf 213,50 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-1,75 Prozent auf 26,97 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,39 Prozent auf 539,40 EUR), Allianz (-1,21 Prozent auf 351,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,99 Prozent auf 55,87 EUR) und adidas (-0,96 Prozent auf 165,85 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 229 507 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 363,376 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Die Bayer-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

