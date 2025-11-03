Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

Kursentwicklung 03.11.2025 09:29:07

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Der LUS-DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Im LUS-DAX geht es im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,75 Prozent aufwärts auf 24 114,00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 24 116,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 935,00 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Noch vor einem Monat, am 03.10.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 379,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der LUS-DAX auf 23 454,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, wies der LUS-DAX 19 227,00 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 20,79 Prozent. Bei 24 773,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2,33 Prozent auf 109,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,81 Prozent auf 57,23 EUR), Allianz (+ 1,46 Prozent auf 353,30 EUR), Continental (+ 1,31 Prozent auf 66,34 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,26 Prozent auf 91,36 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil QIAGEN (-1,23 Prozent auf 40,26 EUR), adidas (-0,98 Prozent auf 162,20 EUR), Symrise (-0,67 Prozent auf 71,30 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,62 Prozent auf 46,27 EUR) und Zalando (-0,62 Prozent auf 24,11 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 369 487 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 255,556 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Die Bayer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Porsche Automobil lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,50 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

