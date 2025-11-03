Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Kursentwicklung
|
03.11.2025 09:29:07
Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
Im LUS-DAX geht es im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,75 Prozent aufwärts auf 24 114,00 Punkte.
Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 24 116,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 935,00 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX
Noch vor einem Monat, am 03.10.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 379,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der LUS-DAX auf 23 454,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, wies der LUS-DAX 19 227,00 Punkte auf.
Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 20,79 Prozent. Bei 24 773,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2,33 Prozent auf 109,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,81 Prozent auf 57,23 EUR), Allianz (+ 1,46 Prozent auf 353,30 EUR), Continental (+ 1,31 Prozent auf 66,34 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,26 Prozent auf 91,36 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil QIAGEN (-1,23 Prozent auf 40,26 EUR), adidas (-0,98 Prozent auf 162,20 EUR), Symrise (-0,67 Prozent auf 71,30 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,62 Prozent auf 46,27 EUR) und Zalando (-0,62 Prozent auf 24,11 EUR).
LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 369 487 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 255,556 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf
Die Bayer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Porsche Automobil lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,50 Prozent.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|158,25
|-2,47%
|Allianz
|350,40
|-0,85%
|Bayer
|26,31
|-0,79%
|Continental AG
|65,80
|-0,69%
|Deutsche Bank AG
|31,34
|-0,05%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|42,31
|-7,76%
|Henkel KGaA Vz.
|70,60
|0,97%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|56,11
|-2,35%
|Porsche Automobil Holding SE
|34,66
|-0,63%
|QIAGEN N.V.
|39,30
|-0,67%
|SAP SE
|224,70
|-2,01%
|Siemens Energy AG
|108,30
|-1,77%
|Symrise AG
|71,30
|0,39%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|91,02
|-0,94%
|Zalando
|22,94
|-2,96%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|23 859,00
|-1,11%