Nintendo Aktie

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WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007

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11.04.2026 11:05:00

Did Nintendo Just Say Checkmate to Disney?

Family-friendly movies used to be dominated by Disney (NYSE: DIS). However, there could now be a new entrant in the space that is growing to become a force at the animated box office, and its name is Nintendo (OTC: NTDOY). That's right, the maker of gaming hardware and owner of beloved family-friendly gaming franchises is expanding to the box office in a big way.It just released its new Mario movie, the second in the series, which is on its way to a box-office performance of over $1 billion and a chance to set the all-time record for an animated film. In an industry long led by Disney, Nintendo appears to be gaining momentum. The Japanese gaming giant has even opened its own theme park in partnership with Universal Studios.Did Nintendo just say checkmate to Disney? Here's what the encroachment on Disney's turf means for the two stocks, and which is the better buy today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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