WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154

20.11.2025 15:04:43

Die Komax Gruppe leitet Patentverletzungsverfahren gegen Mitbewerber ein

KOMAX Holding AG / Schlagwort(e): Stellungnahme
Die Komax Gruppe leitet Patentverletzungsverfahren gegen Mitbewerber ein

20.11.2025 / 15:04 CET/CEST

Dierikon, 20. November 2025

Medienmitteilung

Die Komax Gruppe hat gegen einen chinesischen Mitbewerber, die Hacint Intelligence Technology Co., Ltd., ein Verfahren aufgrund der voraussichtlichen Verletzung mehrerer Patente eingeleitet.

Die Komax Gruppe verfügt über ein globales Portfolio an geistigem Eigentum (IP-Portfolio) mit über 1’200 Patenten, Gebrauchsmustern und Designrechten. Diese Rechte können je nach Gerichtsbarkeit und Anspruchsumfang nicht nur die Maschinen selbst, sondern auch die von ihnen ausgeführten Verfahren und in bestimmten Fällen auch die direkt aus den patentierten Verfahren gewonnenen Produkte schützen.

Als Markt- und Technologieführerin der automatisierten Kabelverarbeitung verfolgt die Komax Gruppe seit Jahren eine Strategie zum Schutz ihres geistigen Eigentums. Sie bleibt fest entschlossen, ihre Rechte gegen jede Form der Verletzung durchzusetzen.

Kontakt
Roger Müller
Vice President Group Communications / Investor Relations / ESG
Tel. +41 41 455 06 16
roger.mueller@komaxgroup.com
 

Komax ist eine global tätige Technologiegruppe, die sich auf Märkte im Bereich der Automatisierung konzentriert. Als führende Herstellerin innovativer und qualitativ hochstehender Lösungen für die Kabelverarbeitung unterstützt die Komax Gruppe wirtschaftliche und sichere Fertigungsabläufe insbesondere bei Automobilzulieferern. Die Komax Gruppe beschäftigt weltweit rund 3’400 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in über 60 Ländern.

Komax Stories
Themen und Insights aus der Welt der automatisierten Kabelverarbeitung: www.komaxgroup.com/stories

Komax Holding AG, Industriestrasse 6, 6036 Dierikon, Switzerland
Phone +41 41 455 04 55, komaxgroup.com


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: KOMAX Holding AG
Industriestrasse 6
6036 Dierikon
Schweiz
ISIN: CH0010702154
Valorennummer: 907324
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2233590

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2233590  20.11.2025 CET/CEST

