Die Komax Gruppe leitet Patentverletzungsverfahren gegen Mitbewerber ein
|
KOMAX Holding AG
/ Schlagwort(e): Stellungnahme
Dierikon, 20. November 2025
Medienmitteilung
Die Komax Gruppe hat gegen einen chinesischen Mitbewerber, die Hacint Intelligence Technology Co., Ltd., ein Verfahren aufgrund der voraussichtlichen Verletzung mehrerer Patente eingeleitet.
Die Komax Gruppe verfügt über ein globales Portfolio an geistigem Eigentum (IP-Portfolio) mit über 1’200 Patenten, Gebrauchsmustern und Designrechten. Diese Rechte können je nach Gerichtsbarkeit und Anspruchsumfang nicht nur die Maschinen selbst, sondern auch die von ihnen ausgeführten Verfahren und in bestimmten Fällen auch die direkt aus den patentierten Verfahren gewonnenen Produkte schützen.
Als Markt- und Technologieführerin der automatisierten Kabelverarbeitung verfolgt die Komax Gruppe seit Jahren eine Strategie zum Schutz ihres geistigen Eigentums. Sie bleibt fest entschlossen, ihre Rechte gegen jede Form der Verletzung durchzusetzen.
Komax ist eine global tätige Technologiegruppe, die sich auf Märkte im Bereich der Automatisierung konzentriert. Als führende Herstellerin innovativer und qualitativ hochstehender Lösungen für die Kabelverarbeitung unterstützt die Komax Gruppe wirtschaftliche und sichere Fertigungsabläufe insbesondere bei Automobilzulieferern. Die Komax Gruppe beschäftigt weltweit rund 3’400 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in über 60 Ländern.
