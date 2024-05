Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert nachmittags im Minus

Am Dienstag halten sich die Börsianer in Europa zurück.

Am Dienstag geht es im Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,05 Prozent auf 5 076,34 Punkte nach unten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,378 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,008 Prozent auf 5 079,37 Punkte an der Kurstafel, nach 5 078,96 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 079,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 057,94 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, lag der Euro STOXX 50 bei 4 955,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.02.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 709,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, bei 4 317,88 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 12,49 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 2,95 Prozent auf 122,25 EUR), Stellantis (+ 2,11 Prozent auf 21,42 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,52) Prozent auf 3,68 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,43 Prozent auf 69,34 EUR) und adidas (+ 1,43 Prozent auf 227,60 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Deutsche Börse (-1,48 Prozent auf 180,20 EUR), Siemens (-1,05 Prozent auf 186,00 EUR), SAP SE (-1,01 Prozent auf 174,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,01 Prozent auf 443,00 EUR) und Allianz (-0,53 Prozent auf 264,70 EUR) unter Druck.

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 116 009 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 392,313 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,99 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

