LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter

Der FTSE 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,17 Prozent schwächer bei 9 703,68 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,795 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 720,55 Punkte an der Kurstafel, nach 9 720,51 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 9 720,55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9 686,88 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, stand der FTSE 100 bei 9 717,25 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 01.09.2025, bei 9 196,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 287,30 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Fresnillo (+ 3,06 Prozent auf 27,15 GBP), Glencore (+ 1,65 Prozent auf 3,67 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,47 Prozent auf 59,38 GBP), Antofagasta (+ 1,03 Prozent auf 27,86 GBP) und Imperial Brands (+ 0,87 Prozent auf 32,36 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Melrose Industries (-2,93 Prozent auf 5,78 GBP), Frasers Group (-2,08 Prozent auf 7,53 GBP), BAE Systems (-1,91 Prozent auf 16,19 GBP), Ashtead (-1,78 Prozent auf 47,42 GBP) und Ocado Group (-1,71 Prozent auf 1,81 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 3 702 405 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 246,736 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,83 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

