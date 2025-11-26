Ocado Group Aktie
FTSE 100-Papier Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ocado Group von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Ocado Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21,83 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45,817 Ocado Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2025 gerechnet (1,75 GBP), wäre das Investment nun 80,27 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 91,97 Prozent.
Der Börsenwert von Ocado Group belief sich zuletzt auf 1,45 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
