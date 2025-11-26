Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Kursverlauf
|
26.11.2025 09:29:39
FTSE 100 aktuell: FTSE 100-Anleger greifen zum Start zu
Am Mittwoch steigt der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,24 Prozent auf 9 632,70 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,732 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 609,56 Punkten, nach 9 609,53 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 9 633,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9 609,28 Punkten lag.
FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 0,975 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, stand der FTSE 100 bei 9 645,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 265,80 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 258,61 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 16,62 Prozent aufwärts. 9 930,09 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 544,83 Zähler.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Fresnillo (+ 2,99 Prozent auf 25,50 GBP), Burberry (+ 2,01 Prozent auf 11,92 GBP), Ocado Group (+ 1,48 Prozent auf 1,78 GBP), Beazley (+ 1,47 Prozent auf 7,93 GBP) und Antofagasta (+ 1,39 Prozent auf 27,08 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Diageo (-1,56 Prozent auf 17,07 GBP), WPP 2012 (-1,35 Prozent auf 3,00 GBP), easyJet (-1,06 Prozent auf 4,68 GBP), Next (-0,97 Prozent auf 137,90 GBP) und Haleon (-0,77 Prozent auf 3,72 GBP).
FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 3 077 379 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 245,750 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,81 erwartet. Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,05 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
