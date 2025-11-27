Impulsarmer Handel in London: FTSE 100 pendelt am Donnerstagnachmittag um Nulllinie

Wenig verändert zeigt sich der FTSE 100 am Donnerstagnachmittag.

Am Donnerstag legt der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0,00 Prozent auf 9 691,73 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,763 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 9 691,56 Zählern und damit 0,000 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (9 691,58 Punkte).

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 9 699,82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9 658,86 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 1,59 Prozent zu. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 27.10.2025, den Wert von 9 653,82 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, bei 9 255,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, stand der FTSE 100 bei 8 274,75 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,33 Prozent zu. Bei 9 930,09 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern verzeichnet.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Glencore (+ 3,04 Prozent auf 3,61 GBP), Flutter Entertainment (+ 2,61 Prozent auf 155,20 GBP), Ocado Group (+ 2,59) Prozent auf 1,86 GBP), NatWest Group (+ 2,46 Prozent auf 6,34 GBP) und Lloyds Banking Group (+ 2,41 Prozent auf 0,96 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Imperial Brands (-2,69 Prozent auf 31,89 GBP), Burberry (-1,67 Prozent auf 11,78 GBP), Rio Tinto (-1,65 Prozent auf 53,71 GBP), Fresnillo (-1,61 Prozent auf 25,62 GBP) und 3i (-1,57 Prozent auf 31,95 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 47 959 494 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 249,615 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,89 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at